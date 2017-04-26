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Армяно-индийские отношения без существенных точек роста

Политика

Статслужба Армении не выделяет отдельной строкой взаимную торговлю с Индией из-за ее незначительных величин

Мохаммад Хамид Ансари и Серж Саргсян
Иллюстрация: Администрация президента Армении
Мохаммад Хамид Ансари и Серж Саргсян

Рубен Грдзелян, 26 апреля 2017, 13:50 — REGNUM  

Хотя пребывающую в эти дни в Ереване индийскую делегацию возглавляет второе по значимости лицо властной иерархии этой страны — вице-президент, однако это не сдвинет вялые отношения между двумя странами.

За три неполных дня пребывания в Армении с официальным визитом — с 24 по 26 апреля — вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари провел встречи с президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Он также посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», Институт древних рукописей «Матенадаран», провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Ереванского государственного университета и вылетел в Польшу.

В ходе встречи с Эдвардом Налбандяном (именно он встретил индийскую делегацию в аэропорту) стороны высокий гость из Индии обсудил шаги, предпринимаемые в направлении углубления политического диалога и экономических связей, а также расширения договорно-правовой базы. «Собеседники с теплотой вспомнили состоявшуюся в 2010 году в Нью-Дели встречу и с удовлетворением отметили, что двустороннее и многостороннее сотрудничество постоянно развивается», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

В 1976 году наряду с Москвой премьер-министр Индира Ганди посетила также Ереван и Тбилиси. За время пребывания в Советской Армении она побывала в «Матенадаране», Институте математических машин имени Мергеляна, Кафедральном соборе и храме Святой Рипсимэ в Эчмиадзине.

В ходе встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном были обсуждены вопросы экономического плана. Здесь премьер Армении вставил тему использования транзитного потенциала своей страны для транспортировки грузов из Индии через Иран и Армению в Россию и Европу. По его мнению, в этой связке может быть использована и свободная экономическая зона на армяно-иранской границе, которую планируется задействовать осенью текущего года. «Членство Армении в Евразийском экономическом союзе и сохранение льготного торгового режима GSP+ с Евросоюзом позволяет нам беспрепятственно входить на эти рынки», — отметил Карапетян.

Хамид Ансари же в свою очередь подчеркнул, что Армения, с учетом ее связей с Севером, Западом и Востоком приобрела важное значение, и Индия высоко ценит двустороннее сотрудничество по разным направлениям.

Хотя объективно более перспективным видится сотрудничество Армении и Индии в сферах фармацевтики, информационно-коммуникационных технологий и ювелирки. Очевидно, что не эти темы были затронуты в ходе встречи тет-а-тет Мохаммада Хамида Ансари и Карена Карапетяна.

Статистическая служба Армении не выделяет отдельной строкой взаимную торговлю с Индией из-за ее незначительных величин

Тем не менее, экономика лишь обсуждалась в духе благих намерений, а ряд межправительственных документов был подписан лишь в сферах развития спорта и культуры. Стороны подписали также Меморандум о сотрудничестве в вопросах мирного использования открытого космоса.

Президент Серж Саргсян, который в отличие от своих двух предшественников пока не был в Индии, в ходе встречи с индийским гостем вспомнил про армяно-индийские исторические контакты, что еще в 17−19 веках армянские общины Индии играли активную роль в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны. Собеседники выразили мнение, что именно эти многовековые отношения могут стать «прочной базой» для укрепления межгосударственных связей и расширения повестки сотрудничества. Не возразишь! Как и в случае многих стран армянская диаспора могла быть стать базой для развития отношений, но это пока лишь в теории.

Хамид Ансари от имени президента Индии Пранаба Мукерджи пригласил Саргсяна посетить Индию с официальным визитом.

Как метко, но не дипломатически тонко подметил в одном из интервью бывший посол Индии в Армении Суреш Бабу Тадипанени: «Политических обменов могло быть больше, однако у Индии свои заботы, у Армении — свои».

regnum author Рубен Грдзелян
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