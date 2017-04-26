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Опрос: Макрон побеждает с 60% поддержки французских избирателей

Политика

Позиции Ле Пен тем не менее укрепляются

Эммануэль Макрон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 26 апреля 2017, 13:47 — REGNUM  

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержит верх во втором туре выборов президента Франции, сообщает Le Figaro.

Такие данные стали известны по итогам опроса, проведенного 23−25 апреля организацией OpinionWay-Orpi для ряда французских СМИ.

За оппонента Макрона лидера правой партии Франции «Национальный фронт» готовы отдать свои голоса 40% избирателей Франции. При этом популярность фаворита гонки Макрона за сутки снизилась на одну позицию.

Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» возглавили гонку за кресло президента Франции по итогам первого тура выборов, прошедших 23 апреля.

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