Опрос: Макрон побеждает с 60% поддержки французских избирателей

Париж, , 13:47 — REGNUM

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержит верх во втором туре выборов президента Франции, сообщает Le Figaro.

Такие данные стали известны по итогам опроса, проведенного 23−25 апреля организацией OpinionWay-Orpi для ряда французских СМИ.

За оппонента Макрона лидера правой партии Франции «Национальный фронт» готовы отдать свои голоса 40% избирателей Франции. При этом популярность фаворита гонки Макрона за сутки снизилась на одну позицию.

Напомним, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» возглавили гонку за кресло президента Франции по итогам первого тура выборов, прошедших 23 апреля.

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