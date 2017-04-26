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Венесуэла пригрозила выходом из Организации американских государств

Политика

Министр иностранных дел Венесуэлы заявила, что не потерпит «произвол» группы стран в ОАГ, действующих против Венесуэлы в духе империализма

Каракас, 26 апреля 2017, 13:49 — REGNUM  Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес осудила проведение несогласованной с ее страной сессии Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), назначенной на 26 апреля для обсуждения ситуации в Венесуэле, и пригрозила выходом страны из данной организации, сообщает канал VTV.

«В ответ на собрание ОАГ на уровне министров иностранных дел, которое не получило одобрения правительства Венесуэлы, я располагаю поручением главы государства, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, о начале процесса выхода нашей страны из этой организации», — заявила Родригес.

«Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — заявила министр в эфире телеканала VTV.

Она пояснила, что в ОАГ большинство стран с уважением относятся к Венесуэле, и они не позволили реализовать агрессивные планы против страны. Однако есть также группа государств с правыми правительствами, действующая против Венесуэлы в духе империализма.

Напомним, 25 апреля глава венесуэльской дипломатии Родригес сообщила о проведении 2 мая в Сальвадоре срочного и внеочередного заседания Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) по просьбе Венесуэлы.

На заседании Сообщества, в которое входят все независимые государства Северной и Южной Америки, кроме США и Канады, министр иностранных дел Венесуэлы Родригес собирается осудить насилие, подпитываемое радикальными слоями венесуэльской правой оппозиции с целью создания атмосферы хаоса и неуправляемости в Венесуэле и оправдания иностранного вмешательства в страну.

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