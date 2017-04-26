Прикамье и Урал: Смогут ли кандидаты от оппозиции одолеть врио губернаторов
Шансы оппозиции на победу в выборах невелики, но неожиданности возможны
Москва, 26 апреля 2017, 13:44 — REGNUM В Пермском крае шансы оппозиционного кандидата Константина Окунева на победу в выборах губернатора невелики. Это следует из выступления политолога Андрея Колядина сегодня, 26 апреля, в ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как отметил Андрей Колядин, предполагаемый кандидат от демократических сил Константин Окунев может набрать значительное количество голосов, но весь его потенциал ограничен отметкой в более 30%. Врио губернатора Прикамья Максим Решетников, как считает Колядин, получит «всё остальное».
При этом, по его словам, в Свердловской области на выборах возможны неожиданности, связанные с возможным участием в выборах главы Екатеринбурга — председателя городской думы Евгения Ройзмана. При этом он скептически оценил перспективы депутата Госдумы Александра Буркова, отметив, что с ним можно договориться.
Впрочем, модератор заседания и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что и Ройзман вполне договороспособен.
Напомним, выборы губернаторов пройдут 10 сентября.
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