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Увольнения в новгородском правительстве обошлись бюджету в 15,5 млн рублей

Политика

Компенсационные выплаты получил 61 госслужащий

Великий Новгород, 26 апреля 2017, 13:37 — REGNUM  Компенсационные расходы на уволенных сотрудников правительства Новгородской области в связи с отставкой с поста губернатора Сергея Митина обошлись бюджету региона в 15 млн 499,9 тыс. рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о выплатах сегодня, 26 апреля, на очередном заседании Новгородской областной думы при обсуждении поправок в региональный бюджет поднял депутат Михаил Караулов.

Он обратил внимание, что в пояснительной записке к законопроекту эти 15,5 млн рублей обозначены как «компенсационные расходы органам исполнительной власти области» и попросил уточнить, что это за расходы и кто получил эти выплаты.

Руководитель департамента финансов Новгородской области Елена Солдатова пояснила, что эта необходимость возникла в связи со сменой губернатора в регионе. «Соответственно, все трудовые договоры, которые были заключены с бывшим губернатором, были прекращены. Таких людей — 61 госслужащий, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ должны быть уволены», — сообщила Солдатова, пояснив, что эти выплаты были, в основном, за неиспользованные отпуска.

На уточняющий вопрос депутата Караулова «кому, сколько и за что» заплатили, Солдатова отвечать не стала, сославшись на конфиденциальность этой информации в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Депутат при этом отметил, что из-за отсутствия чёткой информации у избирателей возникают предположения о «золотых парашютах», в то время как речь идёт о требованиях трудового законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Митин оставил пост губернатора Новгородской области досрочно 13 февраля 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Андрей Никитин.

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