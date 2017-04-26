РФ и Филиппины подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Москва, , 13:30 — REGNUM Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 26 апреля заявил глава военного ведомства Филиппин Дельфин Лорензана на встрече с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

«То соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое мы намерены подписать в ходе визита президента Филиппин в мае, а также план военного сотрудничества на 2017 год, который мы составили, показывает желание двух стран к усилению двусторонних отношений», — отметил Лорензаа

Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Шойгу в Маниле 23−25 октября на встрече министров обороны стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась Московская конференция по международной безопасности MCIS-2017. Более 700 участников форума, среди которых главы военных ведомств ряда стран обсуждают наиболее острые проблемы безопасности в мире.

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