За действия региональных властей будет отвечать президент?

Ярославль, , 13:30 — REGNUM Программа развития «10 точек роста Ярославля» абсолютно не выполнима. Об этом заявил 26 апреля шеф-редактор ИА REGNUM Алексей Яковлев на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«Увеличение продолжительности жизни на 6 лет, увеличение зарплат в ближайшей перспективе, от 5 тысяч до 60 тысяч — это уму невообразимо, это абсолютнейшая чушь, и не понимает этого только руководство региона», — отметил журналист.

Яковлев также обратил внимание и на то, что ничем не подкрепленная, невнятная кадровая политика приведет лишь к тому, что одну команду жуликов в регионе сменит другая команда тех же самых местных воришек. Об этом говорят и рейтинг коррупции в регионе, и сомнительные результаты хозяйственной деятельности правительства. И лишь вопрос времени, когда совокупность всех этих факторов приведет к реальному протесту населения области.

«На картинках рейтинги губернатора поднимаются, но они уже находятся в стадии стагнации, и это зафиксировано, а дальше начнется падение. А ответственность за действия региональных властей, будет проецироваться на выборы 2018 года и на то, что губернатора к нам привез президент. Кто за это будет отвечать, Владимир Путин?», — задался в заключение вопросом руководитель ярославской редакции ИА REGNUM.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM прошло заседание Экспертного клуба «Регион», на котором обсуждались возможные первые шаги «нового губернаторского призыва»: заявка на системные изменения, адаптация, инерция, а также уровень общественного доверия к руководителям субъектов Российской Федерации, назначенным в 2017 году