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Выборы во Франции: Штаб Макрона подтвердил хакерские атаки против кандидата

Политика

За взломом стоят те, кого подозревают в утечке электронной переписки Хиллари Клинтон

Париж, 26 апреля 2017, 13:26 — REGNUM  

Предвыборный штаб кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона, лидера, согласно опросам общественного мнения, президентской гонки, подтвердил факт совершения против него ряда хакерских атак, сообщает Le Figaro.

Согласно коммюнике, распространенному движением «Вперед!», которое возглавляет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, движение стало жертвой «по меньшей мере пяти операций» по воровству данных. Штаб Макрона ссылается на данные международной компании по обеспечению безопасности в области безопасности Trend Micro.

«Атаки, жертвами которых стало движение «Вперед!», представляют собой вмешательство в президентскую кампанию», — указывается в заявлении движения.

По данным компании Trend Micro, за атаками стоит хакерская группа Pawn Storm. Еще также подозревают в утечке электронной переписки бывшей первой леди США Хиллари Клинтон.

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