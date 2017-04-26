Генпрокурор предложил расширить тематику сайтов для досудебной блокировки

Москва, , 13:19 — REGNUM Для эффективной борьбы с экстремизмом Генпрокуратуре требуется расширение перечня интернет-материалов, по которым есть основания для немедленной блокировки сайта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации, отвечая на вопрос о дополнительных мерах, которые требуются для борьбы с преступностью в информационном пространстве.

«Доступ к интернет-материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, блокируются лишь после поступления в Роскомнадзор вступившего в силу решения суда по признанию информации экстремистской, на что требуется до 6 месяцев, а то и бывает и более», — заявил Чайка.

«Мы считаем, что такие сайты также необходимо блокировать по внесудебному порядку. … Я считаю, этого будет достаточно. А дальше практика покажет, что нужно делать», — отметил Генпрокурор.

Он напомнил, что в настоящее время в рамках противодействия экстремизму законом предусмотрена возможность внесудебного ограничения доступа лишь к ресурсам с прямыми призывами к экстремистской деятельности, беспорядкам и участию в несогласованных акциях.