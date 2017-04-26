Депутат Украины предложил вернуть графу «национальность» во все документы
«Просим обеспечить необходимые правовые механизмы установления национальности лица, а также законодательно нормировать процедуру установления национальности человека»
Житомир, Украина, 26 апреля 2017, 13:17 — REGNUM На Украине могут вернуть графу «национальность» во все документы. С такой инициативой, как передает «Обозреватель», выступил депутат Житомирского областного совета Сидор Кизин.
«24 апреля на сайте облсовета был обнародован подготовленный Кизиным проект решения сессии с соответствующим обращением к президенту, кабинету министров и Верховной раде», — говорится в сообщении.
По мнению автора документа, лишение граждан Украины права иметь «свою национальность» является грубым нарушением международных прав и действующих законов страны.
«Просим обеспечить необходимые правовые механизмы установления национальности лица, а также законодательно нормировать процедуру установления национальности человека, — говорится в обращении. — Украинское этническое происхождение — это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения».
Депутат также предложил разработать инициативу, согласно которой украинцы будут представлены в органах госвласти и местного самоуправления «пропорционально населению страны».
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