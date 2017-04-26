Депутат Украины предложил вернуть графу «национальность» во все документы

Житомир, Украина, , 13:17 — REGNUM На Украине могут вернуть графу «национальность» во все документы. С такой инициативой, как передает «Обозреватель», выступил депутат Житомирского областного совета Сидор Кизин.

«24 апреля на сайте облсовета был обнародован подготовленный Кизиным проект решения сессии с соответствующим обращением к президенту, кабинету министров и Верховной раде», — говорится в сообщении.

По мнению автора документа, лишение граждан Украины права иметь «свою национальность» является грубым нарушением международных прав и действующих законов страны.

«Просим обеспечить необходимые правовые механизмы установления национальности лица, а также законодательно нормировать процедуру установления национальности человека, — говорится в обращении. — Украинское этническое происхождение — это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения».

Депутат также предложил разработать инициативу, согласно которой украинцы будут представлены в органах госвласти и местного самоуправления «пропорционально населению страны».