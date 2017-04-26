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Новый губернаторский призыв не подготовлен

Политика

Не было времени готовить новые кадры, поскольку старые руководители регионов стали слишком быстро пересаживаться из губернаторских кресел на нары, отметил политолог

Москва, 26 апреля 2017, 12:59 — REGNUM  В подборе губернаторов не просматривается никакой системы, и понятно, что это было сделано ситуативно, поскольку нужно было быстро принимать решение, так как действующие губернаторы готовились к поездке в не столь отдаленные места. Об этом заявил 26 апреля доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков в ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«Понятно, что в тех регионах, в которых в последнее время были заменены губернаторы, новые назначения не являются итогом долгой, селекционной работы. Не хочу сказать, что это плохо, просто констатирую это как факт», — подчеркнул политолог.

В тоже время, констатируя вынужденную неподготовленность федеральной власти к смене региональных лидеров, политолог выразил уверенность в том, что в новом призыве есть яркие личности, и со сдержанным оптимизмом отметил, что возможно эти новые персоналии смогут реализовать себя в политике.

В ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион», которое проходит в пресс-центре ИА REGNUM, эксперты высказали свою точку зрения на предстоящие избирательные кампании новых глав субъектов Федерации и моделей взаимоотношений новых губернаторов с традиционными региональными элитными группами.

Читайте развитие сюжета: Новым главам регионов необходимо наращивать свой политический вес

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Пресс-центр ИА REGNUM
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