Новый губернаторский призыв не подготовлен

Москва, , 12:59 — REGNUM В подборе губернаторов не просматривается никакой системы, и понятно, что это было сделано ситуативно, поскольку нужно было быстро принимать решение, так как действующие губернаторы готовились к поездке в не столь отдаленные места. Об этом заявил 26 апреля доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков в ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«Понятно, что в тех регионах, в которых в последнее время были заменены губернаторы, новые назначения не являются итогом долгой, селекционной работы. Не хочу сказать, что это плохо, просто констатирую это как факт», — подчеркнул политолог.

В тоже время, констатируя вынужденную неподготовленность федеральной власти к смене региональных лидеров, политолог выразил уверенность в том, что в новом призыве есть яркие личности, и со сдержанным оптимизмом отметил, что возможно эти новые персоналии смогут реализовать себя в политике.

В ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион», которое проходит в пресс-центре ИА REGNUM, эксперты высказали свою точку зрения на предстоящие избирательные кампании новых глав субъектов Федерации и моделей взаимоотношений новых губернаторов с традиционными региональными элитными группами.

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