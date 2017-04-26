В Бурятии разбился истребитель МиГ-31
Пилоты остались живы
Улан-Удэ, 26 апреля 2017, 12:56 — REGNUM Крушение истребителя-перехватчика МиГ-31 произошло в Бурятии, сообщает 26 апреля пресс-службе Минобороны РФ.«Двадцать шестого апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона «Телемба» (Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — сообщили в Минооброны.
Уточняется, что пилотам истребителя удалось катапультироваться. Самолет упал в безлюдном месте — на полигоне.
Известно, что жизни пилотов находятся вне опасности. Вертолет поисково-спасательной службы направлен на место ЧП.
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