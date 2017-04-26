Песков: Путин защищает не Асада, а международное право

Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин не изменял своей позиции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Она состоит в том, что судьбу государства и его руководителя может решить только народ Сирии, заявил 26 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление президента Турциио том, что отношение к Башару Асаду в Кремле изменилось. Турецкий лидер отметил, что Путин, по его же признанию, не является адвокатом Асада.

Владимир Путин не раз говорил в интервью, что он — не адвокат Асада, напомнил Песков. «Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права», — подчеркнул он.

Позиция Кремля заключается в том, что третьи лица или страны не вправе принимать решение о будущем того или иного государства. Эту позицию Путин продолжает отстаивать, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что отношение Москвы к президенту Сирии Башару Асаду изменилось — такой вывод Эрдоган сделал, по его словам, после беседы с Владимиром Путиным. «Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — процитировал Путина Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что урегулирование ситуации в Сирии невозможно, пока страной руководит Асад. Лишь после его отстранения, по словам Эрдогана, может появиться потенциальное решение кризиса. Помочь сирийскому народу найти такое решение могут Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар — страны, уже много сделавшие для решения ситуации в Сирии, пояснил Эрдоган.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Путин мне признался, что не защищает Асада