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Порошенко о решении послов ЕС по безвизу: Двери Европы открыты

Политика

Для завершения этого процесса положительное решение осталось принять Совету ЕС на уровне министров

Чернобыль, Украина, 26 апреля 2017, 12:54 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил о принятии послами Евросоюза положительного решения о предоставлении гражданам Украины безвизового режима со странами союза, сообщает телеканал «112 Украина».

Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Чернобыле. «Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима», — сказал Порошенко.

По его мнению, «двери Европы для Украины открыты» — для завершения этого процесса положительное решение осталось принять Совету ЕС на уровне министров.

Как сообщало ИА REGNUM ,6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Теперь безвиз должны одобрить в Совете ЕС, также нужно соблюсти еще ряд формальностей. Если все будет по графику, вступление в силу безвизового режима для Украины ожидается в середине июня.

Безвизовый режим предоставляет гражданам Украины право въезжать на территорию ЕС на ограниченный срок и только с туристическими целями. При некоторых обстоятельствах у них могут проверить документы, которые сейчас требуются для получения визы (бронь отеля, выписка с банковского счета и т.п.).

Часть правил, вроде необходимости иметь страховку, не меняются. По сути в случае предоставления безвизового режима граждане Украины смогут сэкономить 35 евро за получение визы, а также то время, которое тратится на поход в визовый центр.

Читайте ранее в этом сюжете: Бусы для папуасов: «безвиз» для Украины

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