В Ярославской области военные не будут голосовать на закрытых участках

Ярославль, , 12:43 — REGNUM Из законопроекта о выборах в Ярославской области, принятого депутатами 25 апреля, убрали поправку, обязывающую военнослужащих голосовать на спецучастках в воинских частях. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

«Депутаты решили, что нам это не нужно, поскольку у нас нет удаленных воинских частей», — пояснил источник ИА REGNUM.

Кроме того, по его мнению, эта поправка предоставляла широкие возможности для «вброса» бюллетеней: «за три дня сделал участок, о котором никто ничего не узнал, и заставил солдат голосовать как надо».

Данная норма в случае ее одобрения была бы актуальной для порядка 2 тысяч избирателей — солдат, курсантов и офицеров. Источник ИА REGNUM в ярославском отделении «Единой России» считает, что «это очень мало», а «военных в крайнем случае можно обязать сфотографировать бюллетень».

«В принципе за эти поправки особо и не держались, а оппозицию они раздражали. Это был достаточно хитрый шаг, чтобы запутать оппозицию, которая считает, что за нее много голосуют, но воруют голоса на выборах. Они начали возмущаться, им это убрали, но оставили все остальное», — резюмирует источник в «Единой России».

Поправки в региональный закон о выборах были разработаны избирательной комиссией Ярославской области по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова. Они предусматривали снижение муниципального фильтра с 8% до 5% и ужесточение правила сбора подписей депутатов, а также увеличение избирательного фонда кандидатов до 50 млн рублей. Принять законопроект удалось лишь с третьей попытки: депутатам сперва не хватало голосов.

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