Минэнерго США раскритиковал Германию за выбросы углекислого газа

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри обратился с критикой в адрес правительства ФРГ, обвиняя его в бездействии по многим пунктам международного Парижского соглашения по климату 2015 года, сообщает Der Merkur.

«Ранее Германия объявляла об отказе использования атомной энергетики и расширении использования источников возобновляемой энергии», — отмечает министр.

«Однако, как мы сегодня видим, в стране ничего не меняется. В Германии все больше используют неэкологичные источники энергии, например уголь, следствием чего является увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу», — считает Перри.

Министр энергетики выступает против позиции президента США отказаться от выполнения пунктов Парижских соглашений и призывает его пересмотреть условия участия страны в договоре.

Перри подчеркнул, что США и Китай внесли большой вклад в снижение вредных выбросов в атмосферу в отличие от Германии и Франции.

«Поэтому прежде чем обвинять другие страны в нарушении соглашения, следует обратить внимание на выполнение своих обязательств», — добавляет министр.

Парижское соглашение по климату было подписано 194 странами в декабре 2015 года. Оно предполагает план действий по сдерживанию глобального потепления. Все стороны должны стремиться к минимальному выбросу углекислого газа в атмосферу.