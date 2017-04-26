Минэнерго США раскритиковал Германию за выбросы углекислого газа
Министр энергетики выступает против позиции президента США отказаться от выполнения пунктов Парижских соглашений и призывает его пересмотреть условия участия страны в договоре
Вашингтон, 26 апреля 2017, 12:46 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри обратился с критикой в адрес правительства ФРГ, обвиняя его в бездействии по многим пунктам международного Парижского соглашения по климату 2015 года, сообщает Der Merkur.
«Ранее Германия объявляла об отказе использования атомной энергетики и расширении использования источников возобновляемой энергии», — отмечает министр.
«Однако, как мы сегодня видим, в стране ничего не меняется. В Германии все больше используют неэкологичные источники энергии, например уголь, следствием чего является увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу», — считает Перри.
Министр энергетики выступает против позиции президента США отказаться от выполнения пунктов Парижских соглашений и призывает его пересмотреть условия участия страны в договоре.
Перри подчеркнул, что США и Китай внесли большой вклад в снижение вредных выбросов в атмосферу в отличие от Германии и Франции.
«Поэтому прежде чем обвинять другие страны в нарушении соглашения, следует обратить внимание на выполнение своих обязательств», — добавляет министр.
Парижское соглашение по климату было подписано 194 странами в декабре 2015 года. Оно предполагает план действий по сдерживанию глобального потепления. Все стороны должны стремиться к минимальному выбросу углекислого газа в атмосферу.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.