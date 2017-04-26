Песков: Кремль изучит данные соцопроса о падении рейтинга Медведева

Москва, , 12:39 — REGNUM В Кремле в ближайшее время намерены проанализировать результаты соцопроса о работе премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение «Левада-центра» о падении рейтинга главы российского правительства.

«Нам (властям РФ) потребуется время, чтобы проанализировать эти данные, — сказал представитель Кремля журналистам. — Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так».

При этом Песков добавил, что работа правительства очень сложна, учитывая ответственность за принятие многих непростых решений.

«Определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее агентство РБК со ссылкой на апрельский опрос «Левада-центра» сообщило, что «определенно за» отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.

Читайте также: Число счастливых людей в России достигло рекордного значения — опрос

Читайте также: Жители России назвали главные достижения Путина: опрос