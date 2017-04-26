Три иностранные организации стремились к смене власти в РФ — Чайка

Москва, , 12:38 — REGNUM Признаны нежелательными в России три иностранные неправительственные организации, которые стремились к неконституционной смене власти в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации.

«В 2016 году признаны нежелательными в России три иностранные неправительственные организации. Целями их работы явились инициирование смены власти неконституционным путем, попытки оказания влияния на принимаемые государственными органами решениями, что расценено как угроза основам конституционного строя», — заявил Чайка.

Кроме того, судами «одна организация признана террористической, и восемь — экстремистскими», продолжил он. «Все они имели зарубежные центры, откуда фактически и управлялись», — констатировал Генпрокурор.

Наконец, совместно с региональными властями и гражданским обществом велась работа с лицами, подверженными экстремистской идеологии. «В 2016 году по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ 1200 интернет-ресурсам, посредством которых распространялись идеи радикального ислама, призывы к террористической деятельности», — подчеркнул Чайка.

Кроме того, по его словам, с 18 500 сайтов за минувший год была удалена противоправная информация экстремистского характера.