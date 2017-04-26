Экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева арестовали — заочно

Волгоград, , 12:37 — REGNUM Четвертая попытка начать слушание дела по обвинению бывшего депутата Государственной думы РФ от «Справедливой России» Олега Михеева в многомиллионном хищении так и не увенчалась успехом. Ни подсудимый, ни его адвокат на заседание, которое должно было состоятся 25 апреля, так и не явились, пишет газета «Коммерсантъ».

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Дело бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева всё ближе к суду

Принимая этот факт во внимание, Советский районный суд Волгограда объявил лидера волгоградского отделения «Справедливой России» в федеральный розыск. Кроме того, изменена и мера пресечения подозреваемому в мошенничестве бывшему народному избраннику — с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Решение о принудительном приводе Олега Михеева на заседание судом уже принималось, однако судебные приставы не обнаружили экс-депутата ни по одному из зарегистрированных за ним адресов.

При этом, как заявляет сторона защиты Олега Михеева, в рамках расследования данного уголовного дела «искусственно сконструировано обвинение. Следствие опирается исключительно на сфабрикованные братьями Ананьевыми, являющимся фактическими собственниками «Промсвязьбанка», материалы, а также на написанные следствием как под копирку показания аффилированных лжепотерпевших и свидетелей, которые ничего не знали и не могли знать об обстоятельствах совершенных сделок».

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«Незаконность возбуждения уголовного дела и уголовного преследования Олега Михеева по заказу «Промсвязьбанка» подтверждается, в том числе и тем, что оно было возбуждено на основании анонимного сообщения о преступлении, в то время как согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ подобные анонимные сообщения не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела», — уверены адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении на тот момент уже бывшего депутата Олега Михеева было возбуждено в марте 2013 года. К тому моменту Госдума уже дала согласие лишение народного избранника депутатской неприкосновенности. По версии следствия, экс-депутат намеревался похитить 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка». В 2008 году принадлежавший Михееву «Волгопромбанк» был приобретен «Промсвязьбанком». Годом ранее парламентарий подготовил фиктивные документы, согласно которым «Волгопромбанк» имел перед экс-депутатом задолженность. В 2011 году Олег Михеев попытался взыскать сумму 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка» как правопреемника кредитной организации, однако задолженность была признана мнимой.

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