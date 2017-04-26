Глава Тверской области поднялся в Национальном рейтинге губернаторов

Тверь, , 12:35 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя значительно укрепил свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который в марте и апреле текущего года в очередной раз провел исследование деятельности глав субъектов Российской Федерации, глава Тверского региона занял 34-е место, укрепив свои позиции сразу на девять пунктов.

Сразу после назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя находился на 77-й ступени рейтинга. По итогам года Игорь Руденя занял уже 50-е место, отвоевав за относительно короткий срок 27 пунктов. Уже через два месяца Игорь Руденя поднялся до 43-й позиции, и спустя год с небольшим занял уже 34-ю строчку рейтинга. Столь позитивный результат, по мнению экспертов, показывает, что тверской губернатор значительно усилил свое влияние и все больше раскрывает свой управленческий потенциал.

«Возрастающий интерес аналитиков к персоне Игоря Рудени связан с тем, что это новое лицо на нашем политическом небосклоне. И за этим новым лицом есть федеральный ресурс, — считает Давид Мамагулашвили, директор Института экономики и управления, завкафедрой экономики и управления производством Тверского государственного университета. — Игорь Руденя — это новый образ российского политика, который принадлежит новому поколению управленцев такого уровня. И это человек дела. У него серьезные заявки на серьезные дела и проекты. Например, такие как строительство Западного моста в Твери, строительство детской областной больницы. Это объекты, как говорится, на века. И их реализация самым серьезным образом повлияет на качество жизни населения региона. Это и есть самый главный результат».