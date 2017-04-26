Среда, 26 Апреля 2017 года
12:51:36 МСК

Глава Тверской области поднялся в Национальном рейтинге губернаторов

Политика

По сравнению с предыдущим рейтингом Игорь Руденя укрепил свои позиции на девять пунктов

Тверь, 26 апреля 2017, 12:35 — REGNUM  Губернатор Тверской области Игорь Руденя значительно укрепил свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который в марте и апреле текущего года в очередной раз провел исследование деятельности глав субъектов Российской Федерации, глава Тверского региона занял 34-е место, укрепив свои позиции сразу на девять пунктов.

Сразу после назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя находился на 77-й ступени рейтинга. По итогам года Игорь Руденя занял уже 50-е место, отвоевав за относительно короткий срок 27 пунктов. Уже через два месяца Игорь Руденя поднялся до 43-й позиции, и спустя год с небольшим занял уже 34-ю строчку рейтинга. Столь позитивный результат, по мнению экспертов, показывает, что тверской губернатор значительно усилил свое влияние и все больше раскрывает свой управленческий потенциал.

«Возрастающий интерес аналитиков к персоне Игоря Рудени связан с тем, что это новое лицо на нашем политическом небосклоне. И за этим новым лицом есть федеральный ресурс, — считает Давид Мамагулашвили, директор Института экономики и управления, завкафедрой экономики и управления производством Тверского государственного университета. — Игорь Руденя — это новый образ российского политика, который принадлежит новому поколению управленцев такого уровня. И это человек дела. У него серьезные заявки на серьезные дела и проекты. Например, такие как строительство Западного моста в Твери, строительство детской областной больницы. Это объекты, как говорится, на века. И их реализация самым серьезным образом повлияет на качество жизни населения региона. Это и есть самый главный результат».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации
Главное сегодня
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
ещё главное