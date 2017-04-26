National Interest: Устранение лидера КНДР — только начало решения проблемы

Пхеньян, , 12:43 — REGNUM

На фоне продолжающегося обострения напряженности на Корейском полуострове, а также обмена взаимными обвинениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыным, идет поиск новых путей выхода из сложившейся ситуации, в том числе и посредством устранения лидера Северной Кореи, пишет Деннис Холпин в статье для The National Interest.

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Так, в рамках пересмотра политики США в отношении КНДР, направленной «на противодействие ядерной и ракетной программам Северной Кореи», не исключается и применение военной силы, однако предлагаются и менее рискованные шаги. Так, мало кто, подчеркивает автор, может предсказать, каким образом Трамп отреагирует на провокацию КНДР, которой может стать шестое ядерное испытание или пуск баллистической ракеты большой дальности, способной достать до Западного побережья США, поэтому о чем-то конкретном здесь говорить не приходиться. Тем не менее продолжение курса «стратегического терпения», которым шла предыдущая администрация, может привести к тому, что Северная Корея сможет напрямую угрожать США своим ядерным оружием еще при нынешнем президентском сроке Дональда Трампа.

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Устранение Ким Чен Ына в любом случае не станет концом, но лишь началом. Во-первых, из-за «массового промывания мозгов», которому были подвержены целые поколения, лояльности руководству страны со стороны большинства населения. Во-вторых, из-за создания элитного подразделения спецназа, которое может выполнять роль своеобразной преторианской гвардии, защищающий лидера от любого покушения. В-третьих, устранение Ким Чен Ына создает крайне сложную ситуацию для режима нераспространения запрещенных видов оружия, поэтому внезапный вакуум власти в Пхеньяне должен будет сразу же заполнен кем-либо для предотвращения скатывания страны в хаос.

Таким образом, для периода, который последует за устранением Ким Чен Ына, потребуется план действий. Более того, для его успеха необходимо будет согласие КНР, о чем и говорил президент Трамп. в связи с этим ключевым будет вопрос о том, чтобы учесть приоритеты национальной безопасности КНР, и сохранения, по меньшей мере, в течение определенного периода времени, буферного государства на северо-восточной границе Китая и предотвращение потока беженцев.

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Руководство КНР, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, отмечает автор, без теплоты относится к своему союзнику. Неслучайно, Ким Чен Ын еще ни разу не был в Китае, несмотря на то, что находится у власти более пяти лет. Более того, предположительно совершив убийство своих родственников, имеющих связи с КНР, Ким Чен Ын продемонстрировал свое пренебрежение Пекином.

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В этих условиях непонятно, как решать столь масштабную проблему. Одним из возможных вариантов может стать привлечение сына убитого сводного брата Ким Чен Нама Ким Хан Сола на роль главы КНДР. Так, благодаря его родственным связям с правящей династией он вполне может стать альтернативой Ким Чен Ыну. Если Ким Хан Сол придет к власти в КНДР, он может в конечном счете выступить с идеей создания конфедерации с Южной Кореей, что станет важным шагом к последующему объединению.

По сообщениям британской BBC, Ким Хан Сола, получившего образование в Париже, можно охарактеризовать как «прогрессивного» человека, который в одном из интервью финской прессе заявил, что он «всегда мечтал вернуться [в КНДР] и изменить там ситуацию к лучшему». Ему также не чужда идея об объединении Кореи.

После убийства его отца Ким Чон Нама мать и сестра Ким Хан Сола исчезли без следа, поэтому остается только надеяться на то, что сам возможный будущий лидер КНДР находится под защитой КНР. Если это действительно так, то США могут втайне обсудить с Пекином планы выдвижения этого «маньчжурского кандидата» в случае коллапса режима, поэтому этот молодой человек может оказаться наилучшим вариантом для предотвращения хаоса и ядерного противостояния на Корейском полуострове.