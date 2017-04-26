Россия и Израиль направят усилия на борьбу с терроризмом — Шойгу

Москва, , 12:27 — REGNUM Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом, сообщили в Минобороны РФ.

«Наши страны связывает многое, и во многих регионах мы нацелены на развитие партнерства с Израилем как ключевым партнерам и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем», — сказал российский министр.

В свою очередь Либерман также отметил конструктивное сотрудничество в рамках соглашения и назвал этот механизм эффективным.

По его словам, во всем мире Ближний Восток является самой горячей точкой, очагом терроризма и дестабилизации мирового сообщества. Министр выразил мнение, что в регионе много нерешенных вопросов, в том числе социальных и экономических, которые влияют на безопасность.

«Ценим наш диалог в рамках совместной группы координации. До сих пор механизм показал себя эффективным», — сказал израильский министр, сообщив, что встречи экспертов двух стран помогли избежать каких-либо шероховатостей, и выразив надежду на продолжение этого взаимовыгодного диалога.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля более 700 участников VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, среди которых глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также главы военных ведомств ряда стран обсуждают наиболее острые проблемы безопасности в мире.