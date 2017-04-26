Генпрокуратура выявила более 20 тыс. нарушений в сфере гособоронзаказа

Москва, , 12:24 — REGNUM Генпрокуратура выявила более 20 тыс. нарушений закона в сфере исполнения гособоронзаказа, сообщил Генпрокурор РФ Юрий Чайка, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

В 2016 году прокуроры выявили свыше 20 тыс. нарушений закона, и по ним возбуждено 264 уголовных дела, сообщил он в Совфеде.

При этом, по его словам, результаты прокурорских проверок заказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК. «Прежде всего, это своевременное исполнение оборонного заказа на 99%», — указал Генпрокурор.

«Пресекались хищения бюджетных средств, главным образом, путем включения в кооперацию большого количества посредников — до 5 и более звеньев, каждое их которых получало свою часть необоснованной прибыли», — рассказал Чайка.