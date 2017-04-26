Штайнмайер начал президентский тур по 16 федеральным землям Германии

Берлин, , 12:40 — REGNUM Спустя два месяца после своего назначения на пост президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер начал обязательный президентский тур по 16 федеральным землям Германии, который политик планирует завершить до начала 2018 года, сообщает Der Merkur.

26 апреля президент с женой прибыли в столицу Баварии Мюнхен, где были встречены премьер-министром Хорстом Зеехофером. Они посетят государственную канцелярию, где проведут беседу со школьниками на тему демократии.

После этого Штайнмайер направится в мемориальный комплекс движения сопротивления «Белая Роза», затем в Немецкий музей Мюнхена и встретится с руководством компании IBM.

В конце дня президент встретится с волонтерами и почетными гражданами Баварии в стенах Собора всех святых и выступит с темой «Укрепление демократии в будущем».

61-летний политик, бывший глава МИД ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля 2017 года, на заседании Федерального собрания за его кандидатуру проголосовало большинство.

Из 1239 депутатов и делегатов земельных парламентов его поддержали 931 человек.

19 марта прошла церемония его инаугурации. Его предшественник — Йоахим Гаук.