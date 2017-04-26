Штайнмайер начал президентский тур по 16 федеральным землям Германии
Первым делом политик посетил Баварию
Берлин, 26 апреля 2017, 12:40 — REGNUM Спустя два месяца после своего назначения на пост президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер начал обязательный президентский тур по 16 федеральным землям Германии, который политик планирует завершить до начала 2018 года, сообщает Der Merkur.
26 апреля президент с женой прибыли в столицу Баварии Мюнхен, где были встречены премьер-министром Хорстом Зеехофером. Они посетят государственную канцелярию, где проведут беседу со школьниками на тему демократии.
После этого Штайнмайер направится в мемориальный комплекс движения сопротивления «Белая Роза», затем в Немецкий музей Мюнхена и встретится с руководством компании IBM.
В конце дня президент встретится с волонтерами и почетными гражданами Баварии в стенах Собора всех святых и выступит с темой «Укрепление демократии в будущем».
61-летний политик, бывший глава МИД ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля 2017 года, на заседании Федерального собрания за его кандидатуру проголосовало большинство.
Из 1239 депутатов и делегатов земельных парламентов его поддержали 931 человек.
19 марта прошла церемония его инаугурации. Его предшественник — Йоахим Гаук.
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