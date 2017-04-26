USAID планирует резко сократить помощь странам Средней Азии

Бишкек, , 12:06 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов Америки намерено в значительной степени сократить помощь, оказываемой странам Среднеазиатского региона посредством Агентства США по международному развитию (USAID). Сделано это будет в рамках предложенной президентом Дональдом Трампом программы «AmericaFirst» («Америка в первую очередь»), пишет «The Foreign Policy».

Так, согласно данным, указанным в проекте бюджета этой организации, планируется урезать поддержку Киргизии на 59,9% — с $44,87 млн до $18,01 млн (с 2,5 млрд до 1 млрд рублей), Таджикистану на 47,6% — с $33,04 млн до $17,3 млн (с 1,84 до 0,96 млрд рублей), Узбекистану на 4,4% — с $9,8 млн до $9,39 млн (с 0,55 до 0,52 млрд рублей).

Полностью лишиться поддержки со стороны USAID могут Казахстан и Туркмения.

Также сокращение помощи от Агентства по международному развитию ожидает и другие государства постсоветского пространства, относящиеся к категории «развивающихся стран»: Азербайджан и Белоруссию — на 100%, Армению — на 77,3%, Украину — на 68,8%, Молдавию — на 47,4%, Грузию — на 41,1%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством Соединенных Штатов Америки, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории этой среднеазиатской страны.

Причиной тому послужило присуждение Госдепартаментом США премии «Защитник прав человека» киргизстанскому активисту Азимжану Аскарову, осужденному и приговоренному к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве милиционера, в организации массовых беспорядков и в разжигании межэтнического конфликта на юге Киргизии в 2010 году.