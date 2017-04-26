Военный Донбасс: Стреляет артиллерия, есть пострадавшие мирные жители

Киев, , 12:36 — REGNUM В Донбассе активизировались позиционные бои с применением танков, артиллерии, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 26 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 17 населенных пунктах. «За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семнадцать населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате ведения боевых действий в Докучаевске боеприпасы попали в три квартиры многоквартирного дома. «В результате обстрелов в Республике разрушено: 25 апреля 2017 в Докучаевске: ул. Ленина, 98 кв. 70 — повреждена стена 30 см2, остекление деревянного окна балкона; ул. Ленина, 98 кв. 23 — повреждено остекление пластикового окна; ул. Ленина, 98 кв. 8 — повреждено остекление деревянного окна», — отмечается в материале.

Также четверо гражданских получили ранения. «В результате минометного обстрела со стороны ВСУ пос. Трудовские осколочные ранения получили Бутенко Александр Николаевич 1955 г. р., Бутенко Светлана Владимировна 1957 г. р., Корольчук Константин Анатольевич 1981 г. р. В результате подрыва на взрывном устройстве в районе пос. Гурты осколочные ранения получил Осадчий Андрей Леонидович 1967 г. р.», — информирует военное ведомство ДНР.

Народная милиция ЛНР зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня. По данным пресс-службы НМ ЛНР, под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, и автоматических станковых гранатометов АГС.

В свою очередь, 26 апреля пресс-центр штаба АТО проинформировал, чтозапрошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 65 раз обстреляли позиции ВСУ. «За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо — получили ранения», — говорится в сообщении.

Так, в Песках (на Донецком направлении) позиции украинских силовиков были обстреляны из минометов калибра 120 мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. «120-миллиметровые минометы враг применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты «Бутовка» открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23−2», — информирует штаб АТО.

При этом на Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов ДНР вела огонь по украинским позициям в Новотроицком. «Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово враг накрывал огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы… Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП», — отмечается в материале.

По данным украинских военных, в Новоалександровке (на Луганском направлении) позиции ВСУ были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122-мм. «Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки», — подытожили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в расположение украинских частей прибыли военные инструкторы из США для участия в проводимой проверке переданного ранее военного имущества.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.