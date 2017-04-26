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Совместным учениям США и Японии помешала непогода — СМИ

Политика

В учениях должны были принять участия японские и американские истребители

Дождь
Иллюстрация: Defense.gov
Дождь

Токио, 26 апреля 2017, 11:58 — REGNUM  Совместные учения Сил самообороны Японии и ВВС США отменены по метеорологическим причинным, сообщает 26 апреля «Киодо».

Учения должны были проходить 26 апреля вблизи острова Окинава при участии американских военных судов и истребителей, и ВВС Японии.

Со стороны США в учениях должны были принять участие атомный авианосец «Карл Винсон», на котором размещены два истребителя F-18, и другие американские военные суда.

Со стороны Японии — два истребителя F-15 девятого авиационного крыла и эскадренные миноносцы «Самидарэ» и «Асигара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планируемых совместных учениях Японии и США в Восточно-Китайском море стало известно 12 апреля. Уточнялось, что целью совместных маневров является отработка посадки вертолетов на корабли обеих стран, а также тренировка в сфере коммуникации.

Читайте подробнее: Япония планирует совместные учения с авианосцем США

Читайте ранее в этом сюжете: Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков

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Военный альянс США и Японии
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