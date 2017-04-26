Выборы главы Прикамья: Единый кандидат от демократической коалиции

Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае в предвыборной гонке оппозиция намерена противостоять такому кандидату в губернаторы, как Максим Решетников (врио главы региона). На встрече с журналистами экс-депутат Госдумы, лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что не претендует на участие в выборах в качестве кандидата, но готов поддержать единого кандидата от демократической коалиции, которая формируется в крае, сообщает ряд СМИ.

По словам Похмелкина в оппозиционное объединение вошли Движение автомобилистов России, общественно-политическое движение «Выбор» Константина Окунева и «ряд ключевых фигур». Они принципиально договорились о выдвижении на предстоящие выборы Константина Окунева, возглавляющего пермское краевое общественное движение «Выбор», сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что в начале 2017 года Похмелкин озвучил готовность участия в выборах. «Если найдутся политические и общественные силы, которые меня выдвинут, то я не буду им отказывать», — сказал тогда общественник. Также он подчеркивал, что является оппонентом власти и «хотел бы хотел помочь оппозиции хотя бы для того, чтобы Решетников в случае победы получил вкус от реальной политической конкуренции, победы честным путем».

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Если ранее политик говорил о том, что ничего против Максима Решетникова не имеет, поскольку не знает его, то спустя 2,5 месяца после назначения врио главы Прикамья Виктор Похмелкин сделал вывод, что не увидел намерений по оздоровлению общественно-политической ситуации в регионе. В случае избрания Решетникова губернатором общественник видит нерадужные перспективы для региона. Поэтому на выборах должна быть конкуренция. На выборах должен быть сильный альтернативный кандидат в противовес спойлерам от таких партий, как ЛДПР и КПРФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. 6 февраля 2017 года Виктор Басаргин досрочно сложил губернаторские полномочия, на следующий день (7 февраля) врио губернатора Прикамья был назначен Максим Решетников — москвич с пермскими корнями.

«Единая Россия» уже заявила о том, что в праймериз примут участие Решетников и депутат Заксобрания края Сергей Клепцин. По итогам внутрипартийного голосования будет выдвинут кандидат от партии на губернаторские выборы. Местные эксперты говорят об отсутствии шансов у Клепцина.

В рамках региональной конференции отделение КПРФ решило рекомендовать центральному комитету партии в качестве кандидата члена Молодежной Общественной палаты России, адвоката из Москвы Ирину Филатову. Потенциальным кандидатом от регионального отделения ЛДПР является депутат Заксобрания Пермского края Олег Постников. О намерении участвовать в выборах заявил лидер движения «Выбор» Константин Окунев.

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