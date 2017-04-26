МИД Франции: У Парижа есть доказательства применения Дамаском зарина

Париж, , 11:41 — REGNUM

Образцы, полученные французской разведкой, свидетельствуют о том, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы, «несомненно», применяли зарин в ходе химической атаки на город Хан-Шейхун, заявил глава МИД Франция Жар-Марк Эро со ссылкой на рассекреченный доклад, сообщает Reuters.

«Нам известно, из определенного источника, что процесс производства [веществ], образцы которых были взяты, типичен для метода, разработанного в сирийских лабораториях», — отметил он.

«Этот метод характерен для режима. Он дает нам возможность установить причастных к атаке. Мы знаем, поскольку мы сохранили образцы с предыдущих атак, с которыми мы можем провести сравнение», — добавил он.

Напомним, предполагаемая химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля, унеся жизни, по разным данным, от 50 до 100 человек. Несмотря на то что Организация по запрещению и уничтожению химического оружия еще не приступила к осуществлению расследования произошедшего в провинции Идлиб, удерживаемой так называемой сирийской оппозицией, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.