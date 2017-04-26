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В Швейцарии запретили проведение исламской конференции

Политика

Члена Центрального исламского совета Швейцарии считают, что отказ в конференции политически мотивированным

Цюрих, Швейцария, 26 апреля 2017, 11:43 — REGNUM  В крупнейшем мировом торговом центре Цюриха (World Trade Center in Zürich) на начало мая 2017 года запланирована большая исламская конференция, организатором которой является Центральный исламский совет Швейцарии.

На мероприятие приглашены более тысячи мусульман со всей Швейцарии и других государств. В списке ораторов числятся радикальные мусульмане из разных стран мира, сообщает Der Blick.

Швейцарский пенсионный фонд BVK, в чьем владении находится имущество центра запретили проведение конференции, объясняя это тем, что в дни, когда будет проходить конференция, здание будет занято другими представителями общественных организаций, которые продлили аренду помещения.

Однако члены исламского совета считают, что отказ в проведении со стороны фонда политически мотивирован.

Глава Центрального исламского совета отметил, что это не означает срыв конференции и что у них есть «план Б».

По его словам, встреча мусульман пройдет 6 — 7 мая текущего года.

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