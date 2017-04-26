До конца 2017 года в Петербурге сдадут 50 объектов долевого строительства

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM До конца 2017 года в Санкт-Петербурге будут сданы 50 проблемных объектов долевого строительства. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2011 году были ведены лишь восемь таких домов, в 2014 году — 38. На 2017 год запланировала сдача порядка 50 таких объектов. Все управленческие решения приняты», — заверил губернатор.

Также продолжалась работа по ведению реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Решение о включении в реестр принято в отношении 851 граждан, 20 гражданам было отказано.

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Городская власть продолжит и работу по расселению коммунальных квартир. В 2016 году удалось расселить 4816 таких квартир, а всего за пять последних лет расселено около 30 тысяч коммуналок.

«Сегодня в коммунальном плену остаются 78 тысяч семей петербургских очередников. Чтобы их вызволить оттуда, нужны новые рычаги», — констатировал Георгий Полтавченко.

Он напомнил, что в прошлом году был увеличен размер бюджетных выплат жителям коммунальных квартир и упрощен порядок их предоставления. «Это шаг навстречу обитателям многокомнатных квартир, где трудно добиться согласия всех соседей», — пояснил Полтавченко.

По словам губернатора, в 2017 году планируется снять ограничение по площади в 15 квадратных метров для жителей коммунальных квартир, решивших переехать в наемные дома социального использования. До конца весенней сессии соответствующий законопроект будет внесен в городской парламент.

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