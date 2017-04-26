Новый «Национальный фронт» Ле Пен: Ни правый, ни левый

Париж, , 11:35 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен смогла далеко продвинуться в предвыборной гонке благодаря новому образу партии «Национальный фронт», созданному ее союзником Флорианом Филиппо, пишет Марк Леонард в статье для The Strategist. По его мнению, Ле Пен прошла фактический распад двухпартийной французской системы «без единой царапины» — поддержка лидера правой партии осталась постоянной. На нее не повлиял ни один скандал в политической системе Франции.

Помогли Ле Пен стать одним из лидеров президентской гонки не только политическая обстановка в стране, но и новый образ партии «Национальный фронт», который удалось удержать от столкновения в «гетто крайне правых». Партия видоизменилась под влиянием союзника Ле Пен Флориана Филиппа, разработавшего новую стратегию.

С ее помощью удалось увеличить привлекательность «Национального фронта» для ключевых групп страны, которые прежде избегали поддержки этой партии. Речь идет, в первую очередь, об общественных служащих, женщинах и католиках.

Продвигая свой план, Филиппо проводил линию, согласно которой «Национальный фронт» является «ни правым, ни левым». Также он стал работать на создание фундамента для возглавляемого Ле Пен правительства — он строит новую политическую элиту для французского правительства.

Ее задачей станет преодоление сопротивления повестке дня партии со стороны «глубокого государства». Также Филиппо изучил, что президент может и не может делать, в том числе созывать референдум без санкции парламента.

Напомним, по результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля, после Эммануэля Макрона (23,8%) и Марин Ле Пен (21,5%) позиции заняли республиканец Франсуа Фийон (19,9%), представитель левого течения Жан-Люк Меланшон (19,6%) и социалист Бенуа Амон (6,3%).

Второй тур пройдет седьмого мая текущего года, на нем определится, кто станет президентом Франции: бывший министр экономики, лидер социал-либеральной партии «Вперед»!» Эммануэль Макрон или лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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