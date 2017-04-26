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Новый «Национальный фронт» Ле Пен: Ни правый, ни левый

Политика

Ле Пен прошла фактический распад двухпартийной французской системы «без единой царапины», заручившись поддержкой новых для нее социальных групп

Марин Ле Пен
Gauthier Bouchet
Марин Ле Пен

Париж, 26 апреля 2017, 11:35 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен смогла далеко продвинуться в предвыборной гонке благодаря новому образу партии «Национальный фронт», созданному ее союзником Флорианом Филиппо, пишет Марк Леонард в статье для The Strategist. По его мнению, Ле Пен прошла фактический распад двухпартийной французской системы «без единой царапины» — поддержка лидера правой партии осталась постоянной. На нее не повлиял ни один скандал в политической системе Франции.

Помогли Ле Пен стать одним из лидеров президентской гонки не только политическая обстановка в стране, но и новый образ партии «Национальный фронт», который удалось удержать от столкновения в «гетто крайне правых». Партия видоизменилась под влиянием союзника Ле Пен Флориана Филиппа, разработавшего новую стратегию.

С ее помощью удалось увеличить привлекательность «Национального фронта» для ключевых групп страны, которые прежде избегали поддержки этой партии. Речь идет, в первую очередь, об общественных служащих, женщинах и католиках.

Продвигая свой план, Филиппо проводил линию, согласно которой «Национальный фронт» является «ни правым, ни левым». Также он стал работать на создание фундамента для возглавляемого Ле Пен правительства — он строит новую политическую элиту для французского правительства.

Ее задачей станет преодоление сопротивления повестке дня партии со стороны «глубокого государства». Также Филиппо изучил, что президент может и не может делать, в том числе созывать референдум без санкции парламента.

Напомним, по результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля, после Эммануэля Макрона (23,8%) и Марин Ле Пен (21,5%) позиции заняли республиканец Франсуа Фийон (19,9%), представитель левого течения Жан-Люк Меланшон (19,6%) и социалист Бенуа Амон (6,3%).

Второй тур пройдет седьмого мая текущего года, на нем определится, кто станет президентом Франции: бывший министр экономики, лидер социал-либеральной партии «Вперед»!» Эммануэль Макрон или лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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