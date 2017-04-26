Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»

Москва, , 12:13 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM 26 апреля проходит одиннадцатое заседание Экспертного клуба «Регион», темой которого стали «Новые губернаторы и старые элиты».

В ходе заседания клуба будут обсуждаться первые шаги «нового губернаторского призыва»: заявка на системные изменения, адаптация, инерция, а также уровень общественного доверия к руководителям субъектов Российской Федерации, назначенным в 2017 году.

Эксперты выскажут мнения по поводу избирательных кампаний новых глав субъектов Федерации и моделей взаимоотношений новых губернаторов с традиционными региональными элитными группами.

Кроме того, в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».