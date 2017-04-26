Мэрия Иркутска не нашла поддержки в суде по вопросу тарифов

Иркутск, , 11:19 — REGNUM Решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией города Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» в декабре 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной службе по тарифам.

Суд учел, что по результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела службой по тарифам Иркутской области были выявлены экономически необоснованные расходы, включенные администрацией Иркутска в расчет тарифов для местного «Водоканала». В этой связи суд отказал в удовлетворении административных исковых требований «Водоканала» и иркутской мэрии о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал».

У службы по тарифам Иркутской области имелись полномочия на принятие данного нормативного правового акта, считает суд. Администрация Иркутска, как орган тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, не приняла мер к минимизации нагрузки на потребителей — жителей областного центра. Кроме того, в решении суда говорится, что отмена в 2016 году областным регулирующим органом решения иркутских городских властей о значительном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра не нарушает права населения.

В послании депутатам Законодательного собрания региона Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства в настоящее время является обеспечение достойных условий жизни для жителей Приангарья, и, в первую очередь, улучшение работы сферы ЖКХ. «От работы коммунальных служб серьезно зависит качество жизни людей. К сожалению, нельзя сказать, что в этом направлении все проблемы решены. Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям», — отметил губернатор.

Сергей Левченко напомнил, что в 2016 году областная служба по тарифам «срезала» предложенное администрацией Иркутска повышение тарифов на холодную воду и водоотведение с 19,5 до 8,5 процентов. Теперь позицию областной службы по тарифам поддерживает решение областного суда.

В службе по тарифам также сообщили, что данное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РФ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.