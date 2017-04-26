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Меркель предложила создать фонд для помощи женщинам из развивающихся стран

Политика

Канцлер предложила сформировать уставной капитал из внесенных финансовых средств Германии, США, Канады и Нидерланд

Ангела Меркель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 26 апреля 2017, 11:14 — REGNUM  В рамках экономического саммита «женской двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель предложила создать денежный фонд, финансовые средства которого пойдут на улучшение положения женщин в развивающихся странах, сообщает Die Welt.

По мнению Меркель, средства в фонд могут поступать благодаря как государственному, так и частному инвестированию. Они могут стать целевым взносом в капитал Всемирного банка.

Немецкого канцлера поддержали дочь и советник американского президента Иванка Трамп, королева Нидерланд Максима, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, а также глава МВФ Кристин Лагард.

Канцлер предложила сформировать уставной капитал из внесенных финансовых средств Германии, США, Канады и Нидерланд.

Конкретные действия согласно данному предложению будут обсуждены в рамках саммита «Большой двадцатки», который пройдет 7 — 8 июля в немецком городе Гамбург.

Саммит «женской двадцатки» состоялся 25 — 26 апреля, на нем присутствовали около 200 предпринимательниц и экономических экспертов со всего мира. На встрече затронута тема более активного участия женщин в экономике.

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