‍В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с Гюленом

Анкара, , 11:11 — REGNUM Более 800 человек задержаны в Турции по подозрению в связях с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает 26 апреля телеканал NTV.

Рейд проведен в ночь на 26 апреля в 54 провинциях страны. Общее число задержанных — 803 человека, причем в основном это сотрудники правоохранительных органов.

Задержание проводилось при участии всех региональных Управлений безопасности. Отмечается, что рейды в рамках дела о мятеже июля 2016 года будут проводиться и впредь.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана пыталась отстранить от власти группа военных.

Под контроль участников путча были взяты стратегические объекты в ряде городов: в Стамбуле, Карсе, Конье, Малатье, Мармарисе и в турецкой столице.

Мятеж не удался, власти Турции провели массовые аресты. Организатором и вдохновителем был объявлен влиятельный исламский проповедник Гюлен, проживающий в штате Пенсильвания (США).

По заявлению мэра турецкой столицы Мелиха Гекчека, в путче участвовал турецкий неонацист Альпаслан Челик, сбивший российский истребитель Су-24 в ноябре 2015 года.

Анкара требует у США выдачи Гюлена, который полностью отрицает свою роль в мятеже. Вашингтон не соглашается выполнить эти требования.

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