Среда, 26 Апреля 2017 года
11:21:24 МСК

‍В Турции задержаны сотни подозреваемых в связях с Гюленом

Политика

Многие из задержанных – сотрудники правоохранительных органов

Анкара, 26 апреля 2017, 11:11 — REGNUM  Более 800 человек задержаны в Турции по подозрению в связях с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает 26 апреля телеканал NTV.

Рейд проведен в ночь на 26 апреля в 54 провинциях страны. Общее число задержанных — 803 человека, причем в основном это сотрудники правоохранительных органов.

Задержание проводилось при участии всех региональных Управлений безопасности. Отмечается, что рейды в рамках дела о мятеже июля 2016 года будут проводиться и впредь.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана пыталась отстранить от власти группа военных.

Под контроль участников путча были взяты стратегические объекты в ряде городов: в Стамбуле, Карсе, Конье, Малатье, Мармарисе и в турецкой столице.

Мятеж не удался, власти Турции провели массовые аресты. Организатором и вдохновителем был объявлен влиятельный исламский проповедник Гюлен, проживающий в штате Пенсильвания (США).

По заявлению мэра турецкой столицы Мелиха Гекчека, в путче участвовал турецкий неонацист Альпаслан Челик, сбивший российский истребитель Су-24 в ноябре 2015 года.

Анкара требует у США выдачи Гюлена, который полностью отрицает свою роль в мятеже. Вашингтон не соглашается выполнить эти требования.

Читайте также: СМИ: Советник Флинн обсуждал с турками возможность незаконной выдачи Гюлена

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции уволили еще 45 судей и прокуроров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное