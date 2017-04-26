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Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян

Политика

Чехия стала 30 страной, которая официально признала Геноцид армян

Заседание Палаты депутатов Чешской Республики
Иллюстрация: Www.psp.cz
Заседание Палаты депутатов Чешской Республики

Прага, 26 апреля 2017, 11:08 — REGNUM  Палата депутатов Чешской Республики — нижняя палата парламента Чехии, состоящая из 200 депутатов, 25 апреля 104 голосами «за» и 0 голосами «против» призналa Геноцид армян 1915 года в Османской империи.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В документе Геноцид армян назван преступлением против человечества. Проект резолюции представил на обсуждение депутат от Социал-демократической партии Чехии Робин Бениш.

«Я думаю, что официальное признание Геноцида армян было долгом Чехии. Вчера отмечалась 102-ая годовщина Геноцида, и принятие резолюции сегодня символично», — отметил он.

Посол Армении в Чехии Тигран Сейранян пояснил, что принятый документ является резолюцией, а не законом, поэтому в Сенате страны он ратифицирован не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2016 г. президент Чехии Милош Земан заявил в Ереване, что намерен обратиться в парламент своей страны с предложением последовать примеру Бундестага Германии и признать Геноцид армян. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване.

По словам Земана, Геноцид признали многие страны ЕС и не только. «Понимаю боль армянского народа, поскольку чешский народ много страдал от действий нацистской Германии», — сказал Земан.

23 июня Земан обратился в парламент Чехии с предложением обсудить резолюцию о признании Геноцида армян.

«22 июня Милош Земан принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии Яна Хамачека. Президент Чехии посоветовал Палате депутатов обсудить резолюцию об осуждении Геноцида армян», — сообщил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачека.

Чехия стала 30 страной, которая официально признала Геноцид армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции ранее признали и осудили Россия, Франция, Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Люксембург, Ватикан, Нидерланды, а также Европарламент, Совет Европы и Всемирный совет церквей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чехии обратится в парламент с призывом принять Геноцид армян

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