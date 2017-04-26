Среда, 26 Апреля 2017 года
11:21:12 МСК

МИД Узбекистана и Турции подписали программу сотрудничества на два года

Политика

Главы МИД двух стран подтвердили «близость и совпадение позиций практически по всем рассмотренным вопросам»

Турция и Узбекистан
Иллюстрация: Darakchi.uz
Турция и Узбекистан

Ташкент, 26 апреля 2017, 11:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в Ташкенте вопросы двусторонних отношений и международную проблематику, сообщает 26 апреля МИД Узбекистана.

Напомним, Мевлют Чавушоглу в эти дни находится в Узбекистане с официальным визитом.

«В рамках восьмого раунда двусторонних межмидовских политических консультаций главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах в свете реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне президентов Узбекистана и Турции 17−18 ноября 2016 года в Самарканде», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил наличие обоюдного интереса к дальнейшему углублению диалога двух стран, и отмечает «близость и совпадение позиций практически по всем рассмотренным вопросам».

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017−2018 годы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Турция в марте 2017 года подписали пакет соглашений на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Турция подписали пакет документов на $1млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное