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Полтавченко заявил об успешном преодолении кризисных явлений в Петербурге

Политика

Глава города выступает с ежегодным отчетом перед Заксобранием

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 11:00 — REGNUM  В Петербурге в последние годы отмечался рост экономики и социальная стабильность, несмотря на то, что общероссийская статистика фиксировала рецессию. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как и подобает петербуржцам, мы держались уверенно и достойно. Даже в наиболее сложном 2015-м, когда российский валовый продукт потерял 3,7%, наш валовый региональный продукт увеличился на 1,4%. Таким образом, мы единственный субъект Российской Федерации, кто с 2011 года обеспечивал непрерывный рост экономики и не влезает в долги», — заявил Полтавченко.

Хотя начало 2016 года не гарантировало такой результат, отметил градоначальник. «Статистика фиксировала рецессию, существенно уменьшились инвестиции в основной капитал. На этом фоне важнейшим показателем эффективности деятельности правительства оставалось обеспечение устойчивого роста экономики и социальной стабильности. Мы были уверенный в эффективности и своевременности наших антикризисных мер. Мы даже не сомневались в правильности курса, взятого нами пять лет назад и закреплённого в стратегии 2030», — подчеркнул губернатор.

Уровень импортозамещения, по его словам, был доведён до уровня экономической целесообразности. На 25% была увеличена сумма контрактов по государственному оборонному заказу. Санкт-Петербурга стал одним их трех регионов, сумевших увеличить экспорт, добавил Полтавченко.

Годовой прирост промышленного производства (+3,9%), по его словам, был зафиксирован впервые после 2013 года. «Третий год подряд более 80% крупных и средних предприятий города закончили с прибылью, что является самым высоким показателем безубыточности в России», — заявил губернатор.

По словам губернатора, за минувший год Петербург получил 476,7 млрд рублей доходов, а в сопоставимых ценах прибавка составила 2% после двухлетнего снижения. «Полностью себя оправдала ставка на стимулирование активности хозяйствующих субъектов. Вместо усиления фискальной нагрузки мы усилили контроль за полнотой начисления и своевременностью уплаты налогов», — подчеркнул он.

Глава Петербурга также отметил, что в рамках жесткой бюджетной экономии город заставил главных распорядителей подробно обосновывать расходы и полностью перевел в электронный вид процесс подготовки бюджетных расчетов. В итоге общая сумма расходов города возросла до 496,5 млрд рублей, а достигнутый уровень освоения бюджета — 97,3%, — на 7,3% превзошел докризисный уровень.

Успехи экономики позволили Петербургу добиться повышения реальной заработной платы на 3,4%, что намного больше среднего по стране (0,6%). Георгий Полтавченко также отметил рекордный для города уровень занятости (74%) и минимальный в стране уровень безработицы по методике Международной организации труда (1,6%).

Читайте развитие сюжета: Петербург живет «на свои» — Полтавченко

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