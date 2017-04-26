Петербург живет «на свои» — Полтавченко

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Для Санкт-Петербурга все разговоры о санкциях или низких ценах на нефть — уже неактуальны. Об этом 26 апреля заявил губернатор города Георгий Полтавченко в своем ежегодном отчете перед Законодательным собранием.

«Видим, что самое трудное уже позади, а худшие ожидания не оправдались. Петербург живет и развивается «на свои». Чем дальше, тем больше мы понимаем, что разговоры о санкциях или низких ценах на нефть пройденный этап», — подчеркнул Полтавченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что долговая нагрузка на бюджет города — одна из самых низких в России. «Ниже только у нефтеносной Тюменской области», — сказал Полтавченко.

По его словам, в 2016 году консолидированные налогоплательщики, связанные с добычей и транспортировкой природных ресурсов, принесли в городской бюджет налогов на прибыль в три раза меньше, чем было до кризиса. «А город не только полностью выполнил социальные обязательства, но и завершил крупные инфраструктурные проекты», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор напомнил о завершении строительства в декабре 2016 года Западного скоростного диаметра, начавшейся реконструкции трассы «Скандинавия», введении в эксплуатацию второй очереди Юго-Западной ТЭЦ и завершении строительства стадиона на Крестовском острове.

По данным Смольного, в 2016 году в основной капитал предприятий в Санкт-Петербурге привлечены рекордные 582,3 млрд рублей, в сопоставимых ценах рост составил 12,4%. Губернатор считает инвестиций главным достижением 2016 года. Как считает губернатор, частные инвесторы поверили в город и увеличили расходы на развитие бизнеса на 19%.

«Если «золотое» десятилетие в «нулевые годы» Петербургу обеспечил бум потребления, то в ближайшей перспективе драйверами должны выступить увеличение экспорта и инвестиций. Судя по итогам 2016 года, мы уже встали на этот путь», — сказал Георгий Полтавченко.

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