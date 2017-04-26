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Разнарядка на 1 мая: в Самаре на демонстрацию соберут 30 тыс. человек

Политика

Добровольные акции протеста в Самаре в 2017 году за отставку губернатора Николая Меркушкина и против отмены социальных льгот собирают до трех-четырех тысяч человек

Самара, 26 апреля 2017, 10:55 — REGNUM  В Самаре впервые после 1990 года на 1 мая будет организовано массовое шествие граждан с участием 30 тысяч человек, которые в едином порыве будут праздновать День весны и труда, сообщает ИА REGNUM.

По словам, председателя Федерации профсоюзов Самарской области Павла Ожередова, в Самару вернулась традиция отмечать 1 мая в формате демонстрации. Центральным событием празднества станет массовое шествие трудящихся по улице Молодогвардейская от улицы Ленинградской до улицы Полевой через площадь имени В.В.Куйбышева.

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«Мы должны продемонстрировать наши территории, наши трудовые коллективы, наше единство. В демонстрации примут участие не менее 30 тысяч человек, представители всех крупных предприятий губернии. В этом году заявки подали и представители среднего и малого бизнеса. Самара занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в праздновании Дня весны и труда 1 мая. Обгоняет Самару, в силу объективных обстоятельств, только Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о многом», — заявил профсоюзный лидер.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на площади Куйбышева установлены трибуны для гостей праздника. Проход на площадь будет осуществляться через рамки КПП. Формирование колонны демонстрантов будет осуществляться на улице Молодогвардейская. В колоннах районов будут представлены трудовые коллективы, которые составляют трудовую основу города.

Демонстрация будет сопровождаться выступлением творческих коллективов. В колоннах пройдут более 1000 артистов. Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева для всех участников праздника весны и труда будет организован авто-, мотопарад, флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, экстремальное трюковое байк-шоу «Обморок рейсинг» совместно с велотриалом.

Из-за праздничных мероприятий будут перекрыты улицы в центральной части Самары.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда Самарской области, в январе-апреле 2017 года (до 19 апреля) в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 17,7 тыс. человек, из них 9,3 тыс. трудоустроены.

На 18 апреля на учете в службе занятости состояло 21 531 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,2%. В Самаре зарегистрировано 4 309 безработных граждан, в Тольятти — 7 701 человек, уровень безработицы в Самаре — 0,6%, в Тольятти — 1,9%.

Ниже среднеобластного показателя уровень безработицы сложился на 11 территориях:. Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Чапаевск, Похвистнево, м.р. Волжский, Красноярский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сызранский и Кинельский (от 0,3% до 1,1%). Наиболее высокий уровень безработицы регистрируется в муниципальных районах — Приволжский (3,4%), Большечерниговский (3,1%), Б. Глушицкий и Октябрьск (2,8%).

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1 мая 2017 года
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