Лавров: Ракетный удар США по Сирии усложнил борьбу с терроризмом

Москва, , 10:46 — REGNUM Позицию России в отношении ракетного удара США по авиабазе «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) озвучил 26 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

Как заявил Лавров, действия США не способствуют борьбе с терроризмом. «Недавний ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» на территории САР, являющийся грубым нарушением международного права, актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективу формирования широкого антитеррористического фронта», — заявил он.

Напомним, ракетный удар по «Шайрату» был нанесен с американских эсминцев в ночь на 7 апреля 2017 года. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Поводом для атаки на Сирию стали бездоказательные обвинения Дамаска в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

Москва не раз указывала на то, что Вашингтон этими действиями нарушил нормы международного права. Ряд государств официально осудил американскую агрессию.

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Вашингтон, нанеся ракетный удар, продолжает обвинять Дамаск в применении запрещенного оружия. В отношении сирийских ученых введены санкции за то, что они якобы участвовали в создании отравляющих веществ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал санкции Вашингтона безосновательными.

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