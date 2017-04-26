Среда, 26 Апреля 2017 года
11:20:11 МСК

Лавров: Ракетный удар США по Сирии усложнил борьбу с терроризмом

Политика

Вашингтон только усугубил существующие проблемы

Ракетный удар США по Сирии
Иллюстрация: Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base
Ракетный удар США по Сирии

Москва, 26 апреля 2017, 10:46 — REGNUM  Позицию России в отношении ракетного удара США по авиабазе «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) озвучил 26 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI Московской конференции по международной безопасности.

Как заявил Лавров, действия США не способствуют борьбе с терроризмом. «Недавний ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» на территории САР, являющийся грубым нарушением международного права, актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективу формирования широкого антитеррористического фронта», — заявил он.

Напомним, ракетный удар по «Шайрату» был нанесен с американских эсминцев в ночь на 7 апреля 2017 года. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Поводом для атаки на Сирию стали бездоказательные обвинения Дамаска в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

Москва не раз указывала на то, что Вашингтон этими действиями нарушил нормы международного права. Ряд государств официально осудил американскую агрессию.

Читайте также: МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы

Вашингтон, нанеся ракетный удар, продолжает обвинять Дамаск в применении запрещенного оружия. В отношении сирийских ученых введены санкции за то, что они якобы участвовали в создании отравляющих веществ.

Читайте также: Вашингтон ввел санкции против сирийских ученых

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал санкции Вашингтона безосновательными.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ назвал санкции США в отношении ученых Сирии безосновательными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное