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Мировое сообщество не сможет в полной мере помочь мирным жителям в Йемене

Политика

На облегчение страданий мирного населения Йемена, связанных с гражданской войной и гуманитарными проблемами, требуется около 2,1 миллиарда долларов. Правительства 50 стран пообещали выплатить около 1,1 миллиарда долларов

Берн, 26 апреля 2017, 10:48 — REGNUM  25 апреля в Женеве прошла донорская конференция по преодолению гуманитарного кризиса в Йемене, на которой присутствовали представители 50 стран, сообщает информационное агентство Heute.

На облегчение страданий мирного населения Йемена, связанных с гражданской войной и гуманитарными проблемами, требуется около 2,1 миллиарда долларов.

«В Йемене на сегодняшний день самый большой продовольственный кризис в мире», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Правительства 50 стран пообещали выплатить около 1,1 миллиарда долларов. Гутерреш был уверен, что страны согласятся на 1/3 нужной суммы, пишет Heute.

Представители международного объединения Oxfam, занимающегося проблемами бедности и несправедливости в 90 странах мира, выразили мнение, что «мировое сообщество оставит народ Йемена в беде».

Сотни людей в стране покидают больницы, потому что нет лекарств, школы закрыты, питьевой воды и пищи не хватает даже детям. Из 27 миллионов жителей страны более 2/3, по данным ООН, нуждаются в срочной помощи.

«Около семи миллионов человек не знают, когда и откуда они смогут получить свой следующий прием пищи, — комментирует ситуацию представитель крупнейшей в мире гуманитарной организации Всемирной продовольственной программы. — Почти 2,2 миллиона детей голодают, 500 из них находятся под угрозой голодной смерти».

«Мы являемся свидетелями того, как целое поколение в бедной стране голодает и умирает, — добавляет Гутерреш. — Только усилиями мирового сообщества мы сможем преодолеть этот кризис».

Германия пообещала выплатить 50 миллионов евро, США — 194 миллионов долларов, Европейский союз — 116 миллионов долларов.

Гражданская война в Йемене идет с сентября 2014 года, хотя сам конфликт берет свое начало в 2004 году.

Вооруженный конфликт идет между шиитскими повстанцами хуситами и правительственными войсками.

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