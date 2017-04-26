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Телеканалы ДНР теперь транслируются в 32 городах Украины

Политика

Вплоть до Днепропетровска

Телеэфир
espensorvik
Телеэфир

Донецк, 26 апреля 2017, 10:28 — REGNUM  Донецкая Народная Республика наладила трансляцию республиканских и российских телеканалов в 32-х городах на подконтрольных украинской власти территориях. Об этом на брифинге в Донецке сообщил директор предприятия «Радиотелевизионный передающий центр» ДНР Антон Холхунов.

Он рассказал, что трансляция республиканских теле‑ и радиоканалов на подконтрольные Украине территории осуществляется с помощью 9 цифровых передатчиков различной мощности. Они расположены в Донецке, Торезе и Тельманово.

«Максимальная мощность самого нового передатчика в Донецке — 10 кВт, радиус его действия — порядка 250 км. И по отзывам из Днепропетровска (новое название — Днепр — ИА REGNUM) и, например, Запорожья, мы можем сказать, что у людей, живущих в многоэтажных домах, есть уверенный прием нашего цифрового сигнала, — рассказал Антон Холхунов. — Что касается вышки в Тельманово, то там работает передатчик с мощностью 2 кВт, который транслирует на 36-м частотном канале. Радиус его действия порядка 80 км».

Антон Холхунов представил перечень крупных городов и густонаселенных пунктов, в которых возможен приём телевизионного канала, транслируемого из Донецка. По его информации, сегодня вещание республиканских каналов распространяется на подконтрольные Украине районы Донбасса, а также Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества вещания. Так, сегодня в Торезе запустили две радиостанции, которые ретранслируют сигнал с территории Российской Федерации, а также 60-й канал аналогового телевидения «Первый Республиканский». В Тельманово планируется до конца следующей недели запустить еще три ФМ-станции». В завершение Антон Холхунов добавил, что для удобства пользователей в Центрах социальной помощи и административных услуг будет предоставляться подробная инструкция по настройке приема телеканалов, вещающих с территории Донецкой Народной Республики.

На Украине трансляция телеканалов ДНР и России запрещены.

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