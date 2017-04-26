По делу Захарченко арестовали председателя правления банка

Москва, , 10:22 — REGNUM Арест Владимира Корьевкина — фигуранта уголовного дела бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко — санкционирован Басманным районным судом Москвы, заявила 26 апреля пресс-секретарь суда Юнона Царева, сообщает РАПСИ.

Корьевкин возглавляет правление московского ББР-Банка. Следствие предполагает, что он является сообщником— отца арестованного за особо крупные взятки полковника МВД.

Виктор Захарченко, арестованный 18 апреля 2017 года, обвиняется в пособничестве в растрате. Он и Корьевкин пробудут под арестом до 30 мая.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, бывший временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, был арестован в сентябре 2016 года.

Захарченко обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей. Кроме того, он подозревается еще в двух эпизодах получения взятки, но обвинения по этим эпизодам пока не предъявлены. Арест Дмитрия Захарченко продлен до 8 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Виктору Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам пособничества в хищении денежных средств. Защита подала жалобу на решение об аресте, но суд отклонил ее.

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