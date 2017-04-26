Полная боевая готовность: ВСУ проводят ротацию и готовятся к наступлению

Киев, , 10:22 — REGNUM По всей линии разграничения сторон в Донбассе и ВСУ, и ВС ДНР и ЛНР проводятся мероприятия, которые можно трактовать как подготовку к военным действиям.

С передовой идут сообщения, что ВСУ практически по всей линии фронта проводят ротацию, меняют порядка 6 бригад. 54-я бригада уже поменялась на 53-ю в районе Светлодарска, в Новолуганское зашел 26-й отдельный штрафной батальон «Айдар». Такие подразделения обычно пускают вперед для прорыва, не жалея живую силу, сообщает военнослужащий армии ДНР с позывным Контрабас. «45-я бригада, отвечающая за горловский участок фронта, пока остается на месте, а все что южнее — 72-я, 46-я, 30-я, вплоть до 36-й бригады морской пехоты — ротируются», — сообщает он. Причем на направлениях предполагаемого прорыва, между крупными городами, заводятся свежие силы. Например, части, базирующиеся в Дзержинске и Авдеевке, остаются на своих позициях. Также украинские силовики производят пополнение своих подразделений личным составом, техникой и артиллерией, наращивает авиационную группировку.

«ВСУ закончили изменения в штатах десантных бригад. У них теперь почти нет «чистых» десантников, есть десантно-штурмовые бригады, в состав которых введена рота танков и дивизион гаубиц 2С1. То есть у них резко увеличена ударная и огневая мощь, что приближает эти бригады к обычным механизированным. Кроме того, противник наращивает снайперскую борьбу. Если раньше у них действовали отдельные снайперы и снайперские пары, то сейчас действуют тактические группы, в состав которых входит снайперская пара под прикрытием пулеметчика. Нередко в состав этих групп включены «Шилки» или ДШКМ и они поддерживаются минометами», — говорит Контрабас. Он делает вывод, что враг активно готовится к наступлению. В его планах окружить крупные городские агломерации и выйти к границе с Россией, не ввязываясь в городские бои.

В свою очередь армия ДНР готовится отразить наступление противника. В двух отдельных мотострелковых бригадах (омсбр) 1-го армейского корпуса ДНР по два батальона уже переведены в повышенные степени боеготовности. Аналогичные мероприятия проводятся и в других подразделениях.

Вот одно из сообщений защитников Республики: «Подразделения находятся в 2-х часовой готовности к совершению марша в район сосредоточения. Топливо и боекомплект уже загружены, весь личный состав находится в ППД (пункты постоянной дислокации). Подобные мероприятия проводятся в артиллерийских и танковых подразделениях».

Оценивая мобилизационные возможности 1-го АК ДНР, аналитики полагают, что уже сейчас ВС ДНР «могут оперативно развернуть дополнительно на выбранном участке до 6 усиленных батальонов или батальонных тактических групп (БТГр), готовых к немедленному вводу в бой».Обстановка напряженная.