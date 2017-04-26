Страсти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Проект «Россия и мир»
Ашот Погосян, 26 апреля 2017, 10:29 — REGNUM
Давление РПЦ на светскую жизнь настолько сильно, что вызывает противодействие. Такого мнения придерживается общественный деятель Виталий Черников.
«Люди склонны скорее доверять церковной бюрократии, нежели критиковать ее», — заявил он, добавив, что вопросом передачи Исаакиевского собора РПЦ движут коммерческие мотивы.
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Проект «Россия и мир»
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