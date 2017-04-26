Парламент Петербурга отказался обсуждать референдум об Исаакиевском соборе
За включение этого вопроса в повестку проголосовали только 11 депутатов
Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 10:16 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложение о включении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания, передает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Депутат от «Партии роста» Максим Резник выступил с предложением о включении вопроса о референдуме по Исаакию в повестку дня.
«Считают необходимым рассмотреть этот вопрос по существу и настаиваю на включение в повестку», — сказал Резник.
Председатель Заксобрания Вячеслав Макаров поставил предложение Резника на голосование. За включение этого вопроса в повестку выступили только 11 парламентариев. «Вопрос не включен в повестку дня», — констатировал Макаров.
Напомним, ранее парламентский комитет по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума в связи с несоответствием его вопросов требованиям законодательства. Такое заключение вынесло юридическое управление Заксобрания.
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Избирательная комиссия Санкт-Петербурга 28 марта зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Инициаторы референдума намеревались спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.
Добавим, что перед зданием Мариинского дворца проходят одиночные пикеты участников сообщества «Защитим Исаакиевский собор». Их участники напоминают депутатам ЗакСа о праве граждан на референдум и требуют от депутатов учесть позицию горожан.
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