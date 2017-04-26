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Грузия выступила против резолюции ПАСЕ по Турции

Политика

По заявлению грузинских делегатов, Турция – стратегический партнер Грузии, и этим объясняется выраженная ей поддержка

Тбилиси, 26 апреля 2017, 10:13 — REGNUM  Делегация Грузии выступила против резолюции ПАСЕ по Турции, согласно которой в стране «будет возобновлена процедура мониторинга до тех пор, пока будут существовать серьезные опасения по поводу соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона».

По информации пресс-службы парламента Грузии, грузинская делегация оказалась в числе тех 45 членов ПАСЕ, которые выступили против введения мониторинга в Турции. Тем не менее, резолюция была принята 113 голосами участников заседания.

Решение поддержать в этом вопросе Турцию грузинские делегаты объяснили тем, что Турция является стратегическим партнером Грузии.

«Турция — наш стратегический партнер, и для нас очень важны все те процессы, которые происходят в Турции, поэтому наша позиция состоит в том, чтобы поддерживать с партнерской страной очень тесную коммуникацию и быть активно вовлеченными в этот процесс. Естественно, наша позиция в этом случае — поддержка нашей партнерской страны», — пояснила депутат парламента Грузии Нино Гогуадзе.

Еще один член грузинской делегации, представитель оппозиционной «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе пояснил, что для Грузии имеет большое значение европейское будущее Турции.

«Для Грузии огромное значение имеет стабильность в Турции и европейское будущее Турции. Поэтому, естественно, мы поддержали позиции турецкой делегации», — заявил Бакрадзе.

Делегация Грузии в ПАСЕ представлена 10 депутатами парламента. Возглавляет ее первый вице-спикер Тамар Чугошвили.

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