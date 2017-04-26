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Трамп сократил финансовую помощь Колумбии

Политика

В 2018 году Колумбия получит только 105 миллионов долларов, при том, что в 2017 году выделение помощи до сих пор под вопросом

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 апреля 2017, 10:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на 28 миллионов долларов сократил финансовую поддержку Колумбии в рамках программы America First, сообщает канал TeleSur.

В 2016 году правительство Колумбии получило от США 133 миллионов долларов в качестве поддержки, а в 2018 году получит только 105 миллионов долларов, при том, что в 2017 году выделение помощи до сих пор под вопросом, так как бюджет США на 2017 год до сих пор не утвержден.

Трамп представил проект нового бюджета в Конгрессе, где детально прописаны средства, выделяемые в качестве прямой материальной помощи иностранным государствам в 2018 году.

Сообщается, что сокращение помощи Колумбии на 21% может повлиять на реализацию мирного соглашения с повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии — Народна армия (FARC-EP).

Кроме того, сокращения помощи США Колумбии равно 45%, если сравнивать с ресурсами, которые планировалось выделить в рамках мирного плана Колумбии, представленного президентом США Бараком Обамой в 2016 году, где акцент делался на финансировании программам в постконфликтный период.

Напомним, что Колумбия традиционно является одним из самых преданных союзников США в Западном полушарии, и на ее территории развернуты семь американских военных баз. В феврале 2017 года Трамп проводил телефонные переговоры с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, в ходе которых отметил важность продолжения долгой истории сотрудничества между странами и выразил заинтересованность в личной встрече.

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